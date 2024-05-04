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Uludağ’da mayısta kar sürprizi! Beyaz örtü süsledi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.05.2024 14:35
Bursa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Isının düşmesiyle de Uludağ'da mayıs ayında kar yağdı. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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