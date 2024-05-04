Şehirlere göre seslenme şekilleri! “Gadasını aldığım” ne demek?

Türkiye'nin her bir bölgesi ayrı bir kültürü yansıtıyor. Bu kültür yelpazesinin hitaplara yansıması ise elbette farklı. Şimdi ekranlarınıza Adana'dan Trabzon'a, Edirne'den Erzurum'a uzanan; her ilin yöresel seslenme şekilleri geliyor...

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