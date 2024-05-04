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Uludağ'da mayısta beyaz büründü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 16:40
Güncelleme:04.05.2024 16:55
Türkiye'nin önemli kayak merkezi Bursa Uludağ'a Mayısta kar yağdı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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