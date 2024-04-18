18 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Beylikdüzü'nde motosikletli şüphelilerin belindeki silahı fark eden polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler ile polisin kovalaması kask kamerasına yansırken 18 yaşından küçük olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 1 adet havalı tabanca ve satışı yasaklı olan cinsel güç artırıcı ilaçlar bulundu.