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Beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı! Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 01:29
Güncelleme:19.05.2024 01:30
Olay, TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 41 EM 114 çekici plakalı beyaz eşya yüklü tırın dorsesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü tırı sağ şeritte durdurup, çekiciyi dorseden ayırdı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler dorsedeki beyaz eşyalara sirayet etti. Ekiplerin beyaz eşyaları kaldırma çalışmaları sürerken, polis ekiplerince otoyolun Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü araç geçişler sağlanıyor. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı!
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