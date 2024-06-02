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Küçükçekmece'de 4 katlı bina çöktü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 09:23
Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
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