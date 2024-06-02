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Çok sevdiği minibüsü dükkanı oldu! İzmir’in seyyar berberi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 09:02
İzmir'de bir berber dükkanı kapatıp minibüsle hizmet vermeye başladı. İşte seyyar berberin hikayesi...
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