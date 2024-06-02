02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Trabzon’da gülümseten kurban pazarlığı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2024 09:01
Trabzon'da bir kişi kurbanlık almak için pazara gitti. İstediği hayvanı bulunca da pazarlığa tutuştu. Ortaya bakın nasıl bir diyalog çıktı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 katlı bina çöktü!
4 katlı bina çöktü!
Küçükçekmece’de bina çöktü
Küçükçekmece’de bina çöktü
Mersin’in saklı güzelliği
Mersin’in saklı güzelliği
Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Çömlekçilik
Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Çömlekçilik
Çok sevdiği minibüsü dükkanı oldu
Çok sevdiği minibüsü dükkanı oldu
Gülümseten kurban pazarlığı
Gülümseten kurban pazarlığı
LGS’de sınav günü
LGS'de sınav günü
Manisa’da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!
Haydarpaşa’da can pazarı!
Haydarpaşa'da can pazarı!
Küçük çocuk parmağını market arabasına sıkıştırdı!
Küçük çocuk parmağını market arabasına sıkıştırdı!
Kahveye tuz yerine deterjan kattı!
Kahveye tuz yerine deterjan kattı!
Akkaya’ya ikinci ’velayet’ şoku!
Akkaya'ya ikinci 'velayet' şoku!
Daha Fazla Video Göster