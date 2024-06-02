Küçükçekmece’de bina çöktü! Enkaz altından bir kişi çıkarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan bir kişi böyle çıkarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN