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Küçükçekmece’de bina çöktü! Enkaz altından bir kişi çıkarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 09:27
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan bir kişi böyle çıkarıldı.
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