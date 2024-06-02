Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: Çömlekçilik

Bir zamanların en gözde meslekleri arasında yer alan çömlekçilik günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Mersin'de yaşayan Behiye Makal, babasından öğrendiği mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

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