Beşiktaş’ta kontrolden çıkan araç binaya çarptı! O anlar güvenlik kamerasında...

Apartmanın yöneticisi Coşkun Önkol, gazetecilere aynı noktada daha önce de trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Önkol, şunları kaydetti:

"Son üç ayda buraya üç kere araçla girdiler. En sonuncusunda artık dayanamadık müdahale etmek zorunda kaldık, apartmanın sorunlarını anlatmaya çalıştık. Burada hız kesicilerle olay halledilmiyor, mutlaka buraya bariyer lazım. Belediyeden de geldiler, onlara da izah ettik, ümit ediyorum en kısa zamanda yapılacak. Üç kazada da belediyeye başvurduk, artık durum daha da ciddi."