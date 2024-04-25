Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç binaya çarptı! O anlar güvenlik kamerasında...
Beşiktaş'ta, kontrolden çıkan bir aracın binaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yokuş aşağı inen aracın birden hızlanarak binaya çarpması yer alıyor.
Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi'ndeki yokuştan hızla inen hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarına çarptı. Kazada evin camları kırıldı, araçta ise hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yokuş aşağı inen aracın birden hızlanarak binaya çarpması yer alıyor.
Apartmanın yöneticisi Coşkun Önkol, gazetecilere aynı noktada daha önce de trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
Önkol, şunları kaydetti:
"Son üç ayda buraya üç kere araçla girdiler. En sonuncusunda artık dayanamadık müdahale etmek zorunda kaldık, apartmanın sorunlarını anlatmaya çalıştık. Burada hız kesicilerle olay halledilmiyor, mutlaka buraya bariyer lazım. Belediyeden de geldiler, onlara da izah ettik, ümit ediyorum en kısa zamanda yapılacak. Üç kazada da belediyeye başvurduk, artık durum daha da ciddi."
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