23 Mayıs 2024, Perşembe
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Bayburt'ta çocuk parkının istinat duvarı çöktü, alanda boşluk oluştu
Bayburt'ta çocuk oyun parkı içerisindeki istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında çıkan ses vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, toprak zeminin kayması sonucunda alanda büyük bir boşluk oluştu.