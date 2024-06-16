Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar, hem kariye hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Şimdilerde YouTube kanalında ağırladığı konuklarla adından söz ettiriyor. Attığı her adımla gündem olan Avşar, bu sefer de kız kardeşiyle gündem oldu. Helin Avşar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi...