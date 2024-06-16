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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar, hem kariye hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Şimdilerde YouTube kanalında ağırladığı konuklarla adından söz ettiriyor. Attığı her adımla gündem olan Avşar, bu sefer de kız kardeşiyle gündem oldu. Helin Avşar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:29
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Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi...

Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra adından bir kızı olan Hülya Avşar, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Ünlü isim bu sefer de kız kardeşiyle adından söz ettirdi.

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Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi...

Hülya Avşar'ın gözlerden uzak bir yaşam süren kız kardeşi Helin Avşar, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Ünlü ismin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı.

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Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi...

Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda adeta tanınmaz hale geldi.

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Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi...

İşte başta Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar olmak üzere birçok ünlü ismin estetikli ve estetiksiz hali…

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Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’ın son görüntüsü şaşırttı! Eski halinden eser yok! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi...

EBRU YAŞAR