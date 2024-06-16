Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe'nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Son olarak Tatlıtuğ, bu yıl 16 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ'u oğlu Kurt Efe, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un, Instagram gönderisine düştüğü not ise dikkat çekti. İşte babasının kopyası olan Kurt Efe'nin son hali...