16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe'nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Son olarak Tatlıtuğ, bu yıl 16 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ'u oğlu Kurt Efe, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un, Instagram gönderisine düştüğü not ise dikkat çekti. İşte babasının kopyası olan Kurt Efe'nin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:00
  • 1
  • 160
Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe’nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu bir birliktelikleri olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, ailelerini genişleterek hayatlarına yeni bir anlam kattı.

  • 2
  • 160
Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe’nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı ve Kurt Efe'yi de sosyal medyadan ve magazinden uzak tutmak isteyen Talıtuğ çifti oğullarının yüzünü sır gibi saklıyor. Çiftin çocuklarının yüzünü ise sevenleri merak ediyordu.

  • 3
  • 160
Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe’nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

İLK KEZ PAYLAŞTI

Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, 4,6 milyon takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Papalina" mesajını yazdı ve nazar boncuğu emojisi ekledi.

  • 4
  • 160
Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe’nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

Oğlu Kurt Efe ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafın altına "Papalina" notunu düştü.

  • 5
  • 160
Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe’nin yüzünü ilk defa gösterdi! Maşallah yorumları yağdı! Sarışın oğlu resmen babasının kopyası...

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Rıza Kocaoğlu, Sedef Avcı, Cihangir Ceyhan, Hilal Saral, Berk Erçer, Kıvanç Kasabalı ve Caner Erdeniz gibi birçok ünlü isim, Tatlıtuğ'un yaklaşık 250 bin beğeni alan paylaşımına kayıtsız kalmadı.