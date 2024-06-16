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Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...

Yurt genelinde bayram namazının kılınmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülümseyerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş: 16.06.2024 09:23 Güncelleme: 16.06.2024 09:25
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Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

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Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...

Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi.

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Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...

İşte yurttan acemi kasap manzaraları...

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Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...
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Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...