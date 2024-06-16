Kurban değil kendimizi kestik! Acemi kasaplar hastaneye akın etti! İşte yurttan manzaralar...

Yurt genelinde bayram namazının kılınmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülümseyerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi. İşte detaylar...