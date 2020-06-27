Başkan Erdoğan, selde mağdur olan Ali Rıza Çelikel'e koyun gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi. Erdoğan, Çelikel'i arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Koyunları teslim alan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Çelikel ailesi duygularını A Haber’e anlattı. İşte tüm detaylar…