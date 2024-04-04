Bahar alerjisine dikkat! En çok kimi etkiliyor?

Baharın gelişiyle alerjenler de arttı. Özellikle çocuklar ve alerjisi olanlar nasıl önlem almalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan çocuk immünoloji ve alerji uzmanı Prof. Dr. Özkan Karaman anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN