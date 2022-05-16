Atatürk Havalimanı’na yapılacak! Bakan Kurum’dan Millet Bahçesi paylaşımı

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine tam 132 bin 500 ağaç dikilecek. Alan aynı zamanda megakentin en önemli afet toplama merkezi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını açıkladı.

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