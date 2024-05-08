Bugün 8 Mayıs, Dünya Akdeniz Anemisi günü. Halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen, ülkemizde en sık görülen kalıtsal kan hastalığıdır. Peki, Talasemi belirtileri neler? Tedavi yöntemleri ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.

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