Kocaeli'nde emekli başçavuştan kanlı pusu! Komşusu kanlar içinde kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, komlusu ile tadilat meselesi nedeniyle tartıştı. Pusu kuran yönetici, eşi ve çocuğunun yanında komşusunu tabancayla vurdu. Kanlar içinde kalan komşu hastaneye kaldırıldı. Apartman yöneticisi olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken yöneticinin emekli başçavuş olduğu öğrenildi.