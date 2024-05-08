Meşhur Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? İşte lezzetinin sırrı

Dünyanın en iyi pirinç tatlısı sütlaç oldu. Peki, Trabzon'un meşhur Hamsiköy sütlacı nasıl yapılıyor? Püf noktaları neler? A Haber muhabiri Selman Kutlu, Sütlaç Ustası Ali Şan Konak'a sordu. İşte Hamsiköy sütlacının lezzet sırları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN