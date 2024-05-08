Kazalara karşı yapay zeka önlemi

Gelişen teknolojiyle birlikte trafik kazalarının önüne geçmek için yapay zeka kullanılıyor. Peki yapay zekayla ne gibi önemler alınıyor? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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