Gövdesi üstüne inen uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma kaydı

FX6238 kuyruk tescilli FEDEX şirketine ait Paris-İstanbul Havalimanı kargo uçağı ön iniş takımının açılmadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçağın pilotu kuleye, göstergelerinde ön dikmenin aşağıda olmadığı ikazı verdiğini söyleyerek kulenin bakmasını istedi. Pilot bu sırada pas geçip yakıt boşaltarak tekrardan iniş yapmak istedi. Pas geçen kargo uçağı daha sonra gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.