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Gövdesi üstüne inen uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşma kaydı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 12:39
FX6238 kuyruk tescilli FEDEX şirketine ait Paris-İstanbul Havalimanı kargo uçağı ön iniş takımının açılmadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçağın pilotu kuleye, göstergelerinde ön dikmenin aşağıda olmadığı ikazı verdiğini söyleyerek kulenin bakmasını istedi. Pilot bu sırada pas geçip yakıt boşaltarak tekrardan iniş yapmak istedi. Pas geçen kargo uçağı daha sonra gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Pilotu ile kule arasındaki konuşma kaydı
Pilotu ile kule arasındaki konuşma kaydı
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