08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Derin obrukların oluşması yerleşim alanları için ciddi tehdit
Konya Ovasında obruk ya da çökmelerin yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, daha derin obrukların oluşmasının yerleşim alanlarında ciddi bir tehdit olduğu uyarısını yaptı.