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Derin obrukların oluşması yerleşim alanları için ciddi tehdit

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 13:54
Güncelleme:08.05.2024 13:57
Konya Ovasında obruk ya da çökmelerin yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, daha derin obrukların oluşmasının yerleşim alanlarında ciddi bir tehdit olduğu uyarısını yaptı.
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