08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmit’te dehşete düşüren kaza kamerada! Fabrika sahibi Necmi Şahin pres makinesine böyle kapıldı

İzmit’te dehşete düşüren kaza kamerada! Fabrika sahibi Necmi Şahin pres makinesine böyle kapıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 13:40
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pres makinesine sıkışan Sude Havacılık fabrikasının sahibi Necmi Şahin'in (48) hayatını kaybetmişti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahin'in kontrol etmek için iş makinesine girdiği, bu sırada makinenin kendi kendine çalıştığı görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manisa’da hemzemin geçit faciası!
Manisa'da hemzemin geçit faciası!
Fabrika sahibi pres makinesine kapıldı
Fabrika sahibi pres makinesine kapıldı
Beyoğlu’nda park halindeki motosiklet böyle çalındı
Beyoğlu’nda park halindeki motosiklet böyle çalındı
Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? İşte lezzetinin sırrı
Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? İşte lezzetinin sırrı
Kazalara karşı yapay zeka önlemi
Kazalara karşı yapay zeka önlemi
Dünya Akdeniz Anemisi Günü
Dünya Akdeniz Anemisi Günü
Pilotu ile kule arasındaki konuşma kaydı
Pilotu ile kule arasındaki konuşma kaydı
Suç makinası kadın yakalandı
Suç makinası kadın yakalandı
İzmir’de duaya nikah memuru engeli
İzmir’de duaya nikah memuru engeli
Sultangazi’de oyun konsolu hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de oyun konsolu hırsızlığı kamerada
Çocuğunu timsahlarla dolu nehre attı
Çocuğunu timsahlarla dolu nehre attı
Kargo uçağından çıkan alevler böyle görüntülendi
Kargo uçağından çıkan alevler böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster