08 Mayıs 2024, Çarşamba
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İzmit’te dehşete düşüren kaza kamerada! Fabrika sahibi Necmi Şahin pres makinesine böyle kapıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pres makinesine sıkışan Sude Havacılık fabrikasının sahibi Necmi Şahin'in (48) hayatını kaybetmişti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahin'in kontrol etmek için iş makinesine girdiği, bu sırada makinenin kendi kendine çalıştığı görülüyor.