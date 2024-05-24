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Ankara’yı sağanak vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 15:32
Başkent Ankara'yı sağanak vurdu. Kuvvetli yağışla birlikte bazı iş yerlerini su bastı. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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