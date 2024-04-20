20 Nisan 2024, Cumartesi
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Ankara'da yollar göle döndü ağaçlar devrildi! Sağanak ve fırtına başkenti vurdu
Ankara'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Cadde ve sokaklar da göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.