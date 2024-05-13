Gönül Dağı’nda elem keder bitmiyor! 1 değil tam 2 kişinin haberi kasabayı yasa boğacak

"Gönül Dağı" dizisinin hayranlarını heyecanlandıran anlar yaşanmaya devam ediyor. Selma'nın kaza sonrası durumuyla ilgili fragmanda verilen ipuçları, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle Selma'nın geleceği ve Taner ile olan ilişkisinin odaklanması, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bununla birlikte, dizinin 139. bölüm fragmanı da seyircileri derinden etkiledi. Elif hemşirenin hamileliğiyle ilgili yaşayacağı zorluklar, seyirciler arasında büyük bir tepkiye neden oldu.