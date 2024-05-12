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Trabzon Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 17:08
Trabzon'da 900 yataklı şehir hastanesinin kaba inşaatı bitti. Peki ne zaman faaliyete geçecek? Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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Trabzon Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?
Trabzon Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?
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