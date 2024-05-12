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Erzurum’da dev hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü

İHA
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Giriş: 12.05.2024 16:59
Erzurum’da etkili olan olumsuz hava, Söğütlü Mahallesi’nde hortumla kendini gösterdi.
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Erzurum’da dev hortum kamerada
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