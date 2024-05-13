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Haberler Galeri CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaptı. Son olarak CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, eniştesi Atila Yıldırım'ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:18
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CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor.

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CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, belediyede farklı birimlerinde çalışan eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atadı.

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CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

2 başkan yardımcısının bulunduğu Kilis Belediyesi'nde bu görevlerde Cihan Yaşar Çağlar ve Atila Yıldırım üstlenmiş oldu.

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CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

CHP'li Kilis belediyesinde yaşanan gelişme, seçim öncesi iktidarı her fırsatta "liyakat" eleştirisi ile topa tutan CHP'nin geldiği son durumu ortaya koyuyor. Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzüre pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.

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CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi.