CHP tipi liyakat tam gaz! CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesini yardımcısı yaptı

Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaptı. Son olarak CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, eniştesi Atila Yıldırım'ı Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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