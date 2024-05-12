12 Mayıs 2024, Pazar
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Adana'da sağanak ve fırtına! Ağaçlar devrildi araçlar yollarda kaldı
Adana'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ağaçlar fırtınanın etkisiyle devrildi.