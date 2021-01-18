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Ankara'da aç kalan sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı

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Giriş: 18.01.2021 19:59
Güncelleme:18.01.2021 20:26
Ankara’da aç kalan köpekler 60 yaşındaki Kazım Satılmış'a dehşeti yaşattı. Saldırıya uğrayan ve kanlar içinde yerde kalan talihsiz adamın yardımına güçte olsa çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. A Haber ekibi Kazım Satılmış ve ona yardım eli uzatan yardımsever vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte olay anı ve sonrasında yaşananlar…

Ankara'da aç kalan köpekler 60 yaşındaki Kazım Satılmış'a dehşeti yaşattı.

Saldırıya uğrayan ve kanlar içinde yerde kalan talihsiz adamın yardımına güçte olsa çevredekiler koştu.

Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

A Haber ekibi Kazım Satılmış ve ona yardım eli uzatan yardımsever vatandaşlara mikrofon uzattı.

Kazım Satılmış, "8-10 kadar vardı herhalde vatandaş geldi de o korkuttu. Bahçe sahiplerinden sağ olsun onlar yetişti yoksa parçalayacaklardı" dedi.

Satılmış'ın oğlu ise yaptığı açıklamada, "Allah'tan vatandaşlar yetişmiş ki vatandaşlar yetişmese daha kötü şeyler olurdu" ifadelerine yer verdi.

Kazım Satılmış'ın şu an için sağlık durumu yerinde yaşadığı talihsiz olay yüzünden ameliyat olması da muhtemel.

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