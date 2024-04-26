26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tiroid kanserinin görülme sıklığı arttı! Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat sık görülüyor

Tiroid kanserinin görülme sıklığı arttı! Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat sık görülüyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 13:41
Sessiz ilerleyen tiroid kanserinde vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Bu sinsi hastalığı boyundaki şişlik nedeni ile bazen diş hekimleri bazen de berberler fark edebiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Yılmaz’a veda
Mehmet Ali Yılmaz'a veda
Yavru ayı böyle kurtarıldı
Yavru ayı böyle kurtarıldı
Kahverengi kokarca böceği ile mücadele
Kahverengi kokarca böceği ile mücadele
Öğretmene yumruklu darp! O veli tutuklandı
Öğretmene yumruklu darp! O veli tutuklandı
Tiroid kanserinin görülme sıklığı arttı!
Tiroid kanserinin görülme sıklığı arttı!
Mehmet Ali Yılmaz’a veda!
Mehmet Ali Yılmaz'a veda!
Sadece o ilimizde yetişiyor! Koparanın cebi yanar
Sadece o ilimizde yetişiyor! Koparanın cebi yanar
Megakentte organik tarım
Megakentte organik tarım
Yollar neden çöküyor? Zemin çürük mü?
Yollar neden çöküyor? Zemin çürük mü?
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Kadın sürücü 5 metrelik duvardan uçtu!
Kadın sürücü 5 metrelik duvardan uçtu!
Benzin bidonutla üst geçide çıktı!
Benzin bidonutla üst geçide çıktı!
Daha Fazla Video Göster