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Ağaçta mahsur kalan yavru ayı böyle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 26.04.2024 14:10
Artvin’in Şavşat ilçesinde dere içindeki ağaçta mahsur kalan yavru ayı, orman işletme personeli tarafından kurtarıldı.
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Yavru ayı böyle kurtarıldı
Yavru ayı böyle kurtarıldı
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