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Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...

DHA
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Giriş: 07.01.2021 20:01
Son dakika haberi... Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun köpek öyle bir şey yaptı ki güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi şaşkına döndü ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Bakın markete giren köpek ne yaptı?

Son dakika haberi... Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun köpek öyle bir şey yaptı ki güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi şaşkına döndü ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Bakın markete giren köpek ne yaptı?

Sivasta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki... SİVAS'TA ŞAŞIRTAN OLAY! MARKETE GİREN KÖPEK ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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