Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika haberi... Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun köpek öyle bir şey yaptı ki güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi şaşkına döndü ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Bakın markete giren köpek ne yaptı?

Son dakika haberi... Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun köpek öyle bir şey yaptı ki güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi şaşkına döndü ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Bakın markete giren köpek ne yaptı?