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Mehmet Ali Yılmaz'a veda! Trabzonspor'da 12 yıl başkanlık yaptı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.04.2024 12:41
Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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Mehmet Ali Yılmaz’a veda!
Mehmet Ali Yılmaz'a veda!
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