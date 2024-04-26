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Megakent İstanbul'da organik tarım

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 12:36
Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un bostanları da yeşillendi. Şehrin ortasında yeşillikten sebzeye birçok çeşit yetiştiriliyor. Peki neler ekilip biçiliyor? A Haber muhabiri Damla Karasu detayları aktardı.
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