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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

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Giriş: 05.01.2021 08:26
Güncelleme:05.01.2021 09:32
Son dakika haberi... Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika haberi... Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla... SON DAKİKA: DENİZDE KORKU DOLU ANLAR! HAREKETSİZ KALAN KÖPEK BALIĞINI BIÇAĞIYLA...

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Korku dolu anlar! Köpek balığını bıçağıyla...
Korku dolu anlar! Köpek balığını bıçağıyla...
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