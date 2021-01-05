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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...
Son dakika haberi... Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Son dakika haberi... Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.