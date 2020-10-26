ANALİZ - Gizli kahraman şehir hastaneleri

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada sağlık sistemleri bir bir çökerken, Türkiye süreci büyük bir başarı hikayesi yazarak atlattı. Türkiye'nin başarısının arkasındaki en büyük sebeplerden biri de, şehir hastaneleri... Türkiye'nin koronavirüse karşı en büyük silahı olan şehir hastaneleriyle ilgili detaylar A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada sağlık sistemleri bir bir çökerken, Türkiye süreci büyük bir başarı hikayesi yazarak atlattı. Türkiye'nin başarısının arkasındaki en büyük sebeplerden biri de, şehir hastaneleri... Türkiye'nin koronavirüse karşı en büyük silahı olan şehir hastaneleriyle ilgili detaylar A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...