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ANALİZ - Gizli kahraman şehir hastaneleri

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Giriş: 26.10.2020 12:00
Güncelleme:26.10.2020 12:22
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada sağlık sistemleri bir bir çökerken, Türkiye süreci büyük bir başarı hikayesi yazarak atlattı. Türkiye'nin başarısının arkasındaki en büyük sebeplerden biri de, şehir hastaneleri... Türkiye'nin koronavirüse karşı en büyük silahı olan şehir hastaneleriyle ilgili detaylar A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada sağlık sistemleri bir bir çökerken, Türkiye süreci büyük bir başarı hikayesi yazarak atlattı. Türkiye'nin başarısının arkasındaki en büyük sebeplerden biri de, şehir hastaneleri... Türkiye'nin koronavirüse karşı en büyük silahı olan şehir hastaneleriyle ilgili detaylar A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...

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