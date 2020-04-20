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20.04.2020

Son dakika: Avrupa'da ilk! İşte dünyaya örnek olan Başakşehir Şehir Hastanesi... |Video

Son dakika haberi; Avrupa'da en fazla yoğun bakım hasta yatağına sahip olma özelliğiyle ilk olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. A Haber dünyaya örnek olan hastaneyi sizler için gezdi. Hastane pandemi sürecinde sadece koronavirüs tedavisi gören hastalara hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında anlattı.

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