26 Nisan 2024, Cuma
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Şanlıurfa'da horoz dövüştürerek kumar oynayanlara polis baskını! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı | 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı
Şanlıurfa'da horoz dövüştürerek kumar oynayan şahıslara idari para cezası kesildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 6 horoz, kumardan kazanıldığı değerlendirilen 42 bin 900 lira para ve horozların dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Horoz dövüştürerek kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca horoz dövüştürenler ile aralarında işletmecinin de bulunduğu 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.