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Kalyon Holding'den bir imza proje daha! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açılış töreninde

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 18:47
Kalyon Holding'in yapımını üstlendiği Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinde, boru indirme töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Projenin tamamlanmasıyla Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımıyla çıkaracağı ilave gazın, ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılması ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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