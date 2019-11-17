ANALİZ - Şehir hastaneleri neden hedefte? İşte yalanlar ve gerçekler |Video

Eski Türkiye'nin kangren olmuş sağlık sistemine AK Parti hükümetinde neşter vuruldu. Dünyada örnek gösterilen şehir hastaneleri, hizmete girdiği günden bu yana bazı odakların hedefi oldu. Peki kim ya da kimler 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Türkiye'de sağlık alanında reform atladığı bu süreci hedef alıyor? Şehir hastanelerini kullanan vatandaşalar neler söyledi? İngiliz Tabipler Birliği 'gereksiz' diyerek yapılmasını istemediği şehir hastaneleriyle ilgili Türk Tabipler Biriliği ne dedi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastaneleriyle ilgili 'zarar ediyor' iddialarına ne yanıt verdi? İşte şehir hastaneleriyle ilgili ortaya atılan yalanlar ve gerçeklerin anlatıldığı özel olarak hazırlanan analiz haberimiz...

Türkiye 18 yıllık AK Parti iktidarında sağlıkta çağ atladı. Teknoljinin son imkanlarıyla donatılmış hastanelerle çileli yıllar geride kaldı.

5 yıldızlı otel konforundaki şehir hastaneleriyle yeni bir devir başladı.

Sağlıkta yapılan devrimle, herkes hak ettiği hizmeti almaya başladı. Ancak bir zamanlar sağlıkta bir arpa boyu yol alamayanlar, bugün yapılan hizmetlere muhalefet etmekle meşgul. Eski Türkiye'nin bu isyan dolu tablosu hafızalarda hala yerini koruyor. Bir hayal olan şehir hastaneleri tek tek vatandaşın hizmetine açıldığında, karalama kampanyaları hiç eksik olmadı.

CHP'Lİ VEKİLDEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Halka yapılan hizmeti devlete zarar olarak yorumladılar. Şehir hastanelerine ihtiyaç olmadığını söylediler. Hatta CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Yüz binlerce metrekare alana sahip bir hastanede, hastaların gideceği bölümü bulabilmesi bile zor" diyerek akla ziyan bir açıklama yaptı. Şehir hastanelerinin amacından ve hizmetlerinden bihaber olduğunu, aslında bu sözleriyle gözler önüne sermiş oldu.

BAKANDAN ZARAR İDDİASINA TOKAT GİBİ YANIT

Son olarak da şehir hastanelerinin hasta garantisi anlaşması nedeniyle milyarlarca lira zarara uğradığı iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

bu iddiaları da yalanladı. Ne acil hizmetlerde, ne yatan hastada, ne poliklinik hizmetlerde ne de ameliyatta herhangi bir taahhüt veya garanti söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN!

Ancak tüm gerçeklere rağmen amaç başkaydı. Çünkü Türkiye'nin dünyada örnek olacak projelere imza atması, bazı kesimleri rahatsız ediyordu. Söyledikleri her yalana bir cevap gelse de tek amaçları çamur atıp iz bırakmaktı.

İNGİLİZ SICAK BAKMADI TTB KARŞI ÇIKTI!

İngiliz Tabipler Birliği de şehir hastanelerine sıcak bakmadı. Türk Tabipler Birliği (TTB) de hemen harekete geçti.

Hemen her fırsatta şehir hastanelerinin gereksiz olduğu açık bir dille ifade edildi. Peki, şehir hastaneleri dedikleri kadar gereksiz mi?

Sağlıkta dönüşüm yaşayan Türkiye'de hastanelerdeki değişimi en iyi hasta ve hasta yakınları anlatıyor.

Sağlık alanında Türkiye'nin yıldızını parlatan şehir hastaneleri, hastaların da işini kolaylaştırdı. Farklı dallardaki hastaneler, tek bir yerleşkede toplanarak hastalara zaman kazandıran bir sistem olarak tasarlandı. Yani tek bir hastane değil, hastaneler kompleksi yapıldı.

MUHALEFET ELEŞTİRİYOR DÜNYA ÖRNEK GÖSTERİYOR



Kalp ve damar hastanesinden onkoloji hastanesine, kadın doğum hastanesinden çocuk hastanesine, nörolojiden ortopedisine kadar hepsi tek çatı altında toplandı. Şehir hastanelerinde onlarca ameliyathane, yüzlerce yoğun bakım üniteleri, poliklinikler ve binlerce hasta yatakları var. İlaç kokan ve girildiğinde ürperten hastane tabloları yıkıldı, yerine her köşesi geniş, ferah hastane sistemi geldi.

İşte yeni Türkiye'nin yeni sağlık sistemi yıllar içinde böyle şekillendi. Bakılmayan, kapı dışarı edilen hastalardan,, otel konforunda hastanelere kavuştu Türkiye. Birileri asılsız iddialarla halka yapılan hizmetleri karalamakla meşgulken hükümet,, dev projelere imza atmaya devam ediyor.



Sağlıkta devrim yapan Türkiye, bütün dünyada da örnek gösteriliyor.