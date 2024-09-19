Esra Erol'da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

GÜLTEN'İN KAÇTIĞI 42 YAŞINDAKİ EKREM CANLI YAYINDA

Ekrem canlı yayında Gülten ile 1 aydır konuştuklarını belirterek "1 ayın sonunda Gülten kaçmaya karar verdi, anlattıklarına bakarak onu kurtarmak istedi ve kurtardım. Sevdim, o da beni sevdi. Bütün hayatını anlattı, ailesinin yaptığı baskıları, 25 yaşındaki kızın maaşını kendinin alamaması gidip annesinin alması ne kadar doğru" dedi.