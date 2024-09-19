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Haberler Galeri Esra Erol'da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

Esra Erol'da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

ATV'nin en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta da izleyiciler ekran başına kilitlendi. 16 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Gülten bulunmuş ve ailesi ile canlı yayında yüzleşmişti. Evden "işe gidiyorum" diyerek ayrılan Gülten'in 42 yaşındaki Ekrem'in yanına gittiği ortaya çıktı. Bugün ise canlı yayında büyük bir yüzleşme yaşandı. Ekrem, Gülten ve anne babası stüdyoda yüz yüze geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda Gülten'in babası kızına "Seni satın almışlar" derken Ekrem'e dönerek "Kimsin sen cevap ver, cevap. Sende adam tipi yok" diye bağırdı. Anne ise kızı Gülten'e "Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Beynini yıkamışlar senin." dedi.

Giriş Tarihi: 19.09.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:30
Esra Erol’da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

Esra Erol'da Emine ve Yalçın çifti 2 Eylül'de "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alamadıkları kızları Gülten'i bulmak için stüdyoya geldi. Kayıp 25 yaşındaki Gülten, ailesinin kendisini 50 yaşındaki birisiyle zorla evlendirmek istediğini bu yüzden kaçtığını söyledi.

Esra Erol’da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

25 yaşındaki Gülten 2 çocuklu Çorumlu 47 yaşındaki Ekrem'e aşık olduğunu ve ailesinin onay vermeyeceği için evden kaçtığını belirtti.

Dün yaşanan gerilimin ardından bugün stüdyoda büyük bir yüzleşme yaşandı.

Esra Erol’da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

Ekrem, Gülten ve anne babası stüdyoda yüz yüze geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda Gülten'in babası Ekrem "Kimsin sen cevap ver, cevap" diye bağırdı. Anne ise kızı Gülten'e "Beynini yıkamışlar senin" dedi.

Esra Erol’da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

GÜLTEN'İN KAÇTIĞI 42 YAŞINDAKİ EKREM CANLI YAYINDA

Ekrem canlı yayında Gülten ile 1 aydır konuştuklarını belirterek "1 ayın sonunda Gülten kaçmaya karar verdi, anlattıklarına bakarak onu kurtarmak istedi ve kurtardım. Sevdim, o da beni sevdi. Bütün hayatını anlattı, ailesinin yaptığı baskıları, 25 yaşındaki kızın maaşını kendinin alamaması gidip annesinin alması ne kadar doğru" dedi.

Esra Erol’da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok

"KIZIM PARA SAYMAYI BİLMEZ"

Ekrem'in bu sözlerinin üzerine Gülten'in babası tepki göstererek şöyle konuştu:

"O maaşı dün açıklamadım utanmasın diye, bugün açıklayacağım. Kızımın eline ver 5 milyar para sayamaz, o yüzden "baba, anne iş yerinden bu kadar para bana verildiğinde sayamam, orada millet benimle dalga geçer. Lütfen gelin siz alın."