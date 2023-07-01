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Anadolu Harikalar Diyarı’nda bayram yoğunluğu! Binden fazla hayvana ev sahipliği yapıyor

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 14:45
Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.
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