19 Nisan 2024, Cuma
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Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı
Aksaray'da önüne aniden bir otomobilin geçmesi üzerine fren yapan TIR’a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsüyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı.