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Afyonkarahisar'da akılalmaz kaza! Midibüs devrildi 5 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 20.04.2024 18:19
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

scehisar Belediyesi'ne ait 03 ZB 622 yolcu midibüsü Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında devrildi. Kazada sürücü ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Midibüs devrildi 5 kişi yaralandı!
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