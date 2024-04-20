Afyonkarahisar'da akılalmaz kaza! Midibüs devrildi 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

scehisar Belediyesi'ne ait 03 ZB 622 yolcu midibüsü Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında devrildi. Kazada sürücü ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.