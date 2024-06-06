06 Haziran 2024, Perşembe
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Beşiktaş'ta film gibi olay: Bina yanarken mahalleli tekme yumruk birbirine girdi
Beşiktaş'ta metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay esnasında alevler devam ederken mahalleli birbirine girdi. Akılalmaz olay kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü ve kavga vatandaşlar tarafından sonlandırıldı.