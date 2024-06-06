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Seyir halindeyken alev alev yandı! Kuzey Marmara'da korku dolu anlar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 11:45
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisinde seyir halindeki bir araç yanmaya başladı. Alevler bir anda otomobili sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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